Calor extremo y fallas en el ISSSTE de La Paz ponen en riesgo a pacientes y personal

Altas temperaturas que superan los 45 grados, fallas constantes en el aire acondicionado y otros rezagos en el servicio médico están afectando a pacientes y trabajadores del ISSSTE en La Paz, donde el calor se ha convertido en un riesgo adicional para la salud.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la SEMARNAT, Baldemar Sicairos, denunció que la situación se agrava en verano y que la falta de climatización provoca irritabilidad, desgaste físico y dificulta la atención, no solo de pacientes, sino también del personal que presta servicio.

A esta problemática se suman el retraso en consultas y estudios, la escasez de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, fallas en equipo médico y la saturación de la atención, que deriva en esperas de meses para una cita e incluso reprogramaciones de hasta medio año cuando el médico no se presenta.

Aunque se han solicitado reparaciones y mantenimiento, Sicairos señaló que las soluciones han sido temporales: “Lo reparan en un día y al otro ya está fallando otra vez. Son aparatos nuevos, pero sin mantenimiento adecuado”.

El representante pidió la solidaridad de la ciudadanía, subrayando que el problema afecta a derechohabientes, trabajadores, familiares y visitantes. Personal médico advirtió que, de no resolverse las condiciones, podrían suspenderse consultas por el riesgo que implica el calor y la falta de ventilación.

