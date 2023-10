De nueva cuenta, ISSSTE BCS sigue sin pagar a trabajadores suplentes

Una vez más, se presentan denuncias de falta de pago a guardias y suplentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur, reportadas por CPS Noticias BCS y Tribuna de México.

El personal afectado trabaja en diferentes ISSSTE del estado, tanto en el municipio de La Paz como en Ciudad Constitución. Este tipo de problemas en los pagos no es algo nuevo y ha causado gran preocupación entre los trabajadores:

“Estamos sin pago; ya hace un mes nos pagaron dos quincenas, y ahora nos deben otras dos, las dos quincenas de septiembre. No hay respuesta, no nos dicen nada. No hay pago ni tampoco fecha…”, expresó una trabajadora.

“Nos deben todo septiembre y lo que está corriendo de octubre, ya van a ser tres quincenas las que nos deben”, agregó otro trabajador.

“Otra vez, tres quincenas atrasadas, y no nos dan ni tiempo, ni solución; ni día, ni hora, ni fecha, ni nada hasta ahora”, comentó otro trabajador.