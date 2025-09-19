ISSSTE Cabo San Lucas inaugura área de Urgencias para atención inmediata en Los Cabos

Desde el 15 de septiembre, la Clínica-Hospital ISSSTE de Cabo San Lucas ya cuenta con Servicio de Urgencias. El nuevo espacio permite dar respuesta inmediata a emergencias y evitar traslados a otras ciudades, una demanda de años entre derechohabientes del municipio.

La apertura se logró tras un proceso de planeación y coordinación encabezado por el director del hospital, Miguel Ángel Graciano Mendoza Meléndez, y la subdirectora médica, Iris Valerio Robles, quienes supervisaron cada etapa, desde el diseño técnico hasta la operación.

El área cuenta con equipo especializado y personal capacitado para emergencias, lo que refuerza la cobertura de salud en la zona sur del estado. El doctor Graciano subrayó que el arranque de este servicio representa un avance clave en el acceso a la salud pública y destacó el respaldo institucional que permitió concretar el proyecto.

Con esta incorporación, la Clínica-Hospital ISSSTE de Cabo San Lucas se posiciona como un punto estratégico de atención en Baja California Sur, fortaleciendo la red de servicios médicos para trabajadores del Estado y sus familias.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO