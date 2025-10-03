Se realizan las primeras operaciones con los nuevos robots Da Vinci en el hospital “20 de Noviembre”

En un avance técnico sin precedente para el sistema público de salud, el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE concretó exitosamente dos intervenciones quirúrgicas con uno de los 5 robots Da Vinci Xi que fueron comprados e instalados a lo largo del país.

Estas intervenciones simbolizan un salto tecnológico dentro del sector salud público, al aplicar técnicas de mínima invasión con precisión milimétrica.

LEE MÁS: Senasica informa sobre el verdadero total de casos activos del gusano barrenador en ganado

ISSSTE busca seguir sumando cirugías exitosas

Las cirugías, efectuadas en mujeres de 42 y 29 años, diagnosticadas con miomatosis uterina supernumeraria y endometriosis severa respectivamente, formaron parte del recién puesto en marcha Plan de Cirugía Robótica del ISSSTE.

Estos procedimientos se integran al historial robusto del programa de cirugía robótica del hospital, el cual desde 2015 ha acumulado más de mil intervenciones exitosas bajo los sistemas Da Vinci (Si y Xi).

Además, estas operaciones refuerzan el compromiso institucional de modernizar los servicios quirúrgicos para los derechohabientes.

Pese a estos avances, el reto inmediato es ampliar los procedimientos robotizados a más especialidades, capacitar personal médico y garantizar la sostenibilidad técnica y presupuestal del programa.