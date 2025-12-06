ISSSTE garantiza protección laboral integral en caso de accidente de trabajo

El ISSSTE refuerza su papel como institución de respaldo para los burócratas Federales tras recordar que todo trabajador afiliado cuenta con cobertura completa en caso de sufrir un accidente laboral, desde atención médica inmediata hasta apoyos para adquirir una prótesis, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La institución reiterará que estos beneficios aplicarán incluso cuando el percance ocurra durante el traslado directo entre el domicilio, el centro laboral o una estancia infantil.

De acuerdo con la normatividad, un accidente laboral será considerado toda lesión o afectación orgánica ocurrida repentinamente durante o con motivo del trabajo, incluyendo hechos posteriores, siempre que exista una relación directa con la actividad desempeñada.

La ley también establece que los riesgos pueden derivar en incapacidad temporal o permanente, así como muerte o desaparición, al considerarse supuestos del llamado Riesgo de Trabajo.

El ISSSTE detallará que, además de los accidentes, se contemplan enfermedades laborales como virosis, parasitosis, cánceres de origen laboral, afecciones respiratorias por inhalación de vapores, dermatosis, intoxicaciones y lesiones del sistema osteomuscular.

En todos estos casos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá garantizar la seguridad del empleado.

Entre las prestaciones obligatorias para quienes sufran un Riesgo de Trabajo, la ley incluirá diagnóstico, servicio médico, hospitalización, medicamentos, aparatos de ortopedia y prótesis, así como rehabilitación. También otorgará licencias laborales con el 100% del sueldo desde el primer día de incapacidad, cubierto directamente por la dependencia gubernamental correspondiente.

Para iniciar el trámite, el trabajador deberá acudir a su unidad médica para recibir atención y obtener el formato RT-02. Posteriormente, su dependencia deberá informar al ISSSTE y llenar el anverso del Formato RT-01, documento clave para solicitar la calificación del probable Riesgo de Trabajo. Dicho trámite podrá realizarse por el propio trabajador, un familiar o representante legal dentro de los primeros tres días posteriores al hecho.

Respecto a los apoyos para prótesis u ortesis, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado subrayará que el trabajador deberá acreditar el Riesgo de Trabajo con documentos médicos y legales, además de entregar tres cotizaciones de proveedores autorizados y la factura correspondiente en formatos PDF y XML registrados ante el SAT. Todo ello deberá gestionarse a través de la Oficina Virtual del ISSSTE, donde se agendará una cita y se dará seguimiento a la valoración médica.

Si la valoración resultara favorable, la institución emitirá un oficio de autorización, indicará la cotización aceptada y permitirá al trabajador cargar la factura final en el sistema para continuar con el proceso. Finalmente, el beneficiario deberá presentarse con identificación oficial para recibir el cheque correspondiente. El tiempo de respuesta estimado será de 90 días hábiles.

La institución también recordará los casos en los que no se reconocerá un accidente laboral, como cuando el trabajador se encuentre bajo efectos de alcohol o drogas sin prescripción médica, cuando exista intención de provocarse daño, cuando participe en riñas o conductas delictivas, o cuando las lesiones provengan de enfermedades degenerativas o congénitas sin relación con el empleo.