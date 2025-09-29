ISSSTE fortalece su red médica con cinco robots Da Vinci para ampliar cirugías de alta especialidad

El pasado 23 de septiembre se dio a conocer la adquisición de cinco robots Da Vinci Xi por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) siendo un ambicioso plan de cirugía robótica que planea realizar por lo menos 150 operaciones en un futuro cercano.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, informó que con estas nuevas unidades se amplía el acceso a la cirugía robótica.

Uno de los nuevos dispositivos se estrenó el pasado 25 de septiembre en el Hospital General de Saltillo, Coahuila, mientras que el equipo del Hospital 20 de Noviembre en la CDMX, que ya tiene una década de uso, será reemplazado el 1 de octubre.

Batres destacó que los robots Da Vinci Xi permiten incisiones mínimas, menor dolor, recuperación acelerada y una reducción de tiempo en hospitalización.

Los nuevos robots serán asignados a hospitales del ISSSTE en Torreón, Saltillo, León (Guanajuato), el Hospital Regional 1º de Octubre y el Hospital Adolfo López Mateos en la Ciudad de México.

De acuerdo con Batres, la cirugía robótica es controlada completamente por el cirujano responsable, lo que permite precisión en zonas difíciles del cuerpo y reduce complicaciones.

La implementación de estos robots representa un reto logístico y presupuestal considerable, pues se necesitará capacitación de personal, mantenimiento especializado y protocolos para distribuir eficazmente esta tecnología entre las diferentes entidades.