Hombre italiano se disfrazó de su madre muerta para cobrar su pensión

Un hombre italiano de 57 años, enfermero de profesión, fue arrestado tras un descubrimiento escalofriante: se disfrazaba de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión.

Los hechos ocurrieron en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua. El hombre acudió al ayuntamiento con peluca, maquillaje, uñas pintadas, pendientes y collar de perlas, afirmando ser su madre, Graziella Dall’Oglio, para realizar un trámite: la renovación del documento de identidad.

Los empleados municipales se percataron de que algo no cuadraba: su voz a veces sonaba masculina, sus manos no tenían las arrugas típicas de una persona mayor y su aspecto general despertó sospechas.

Cuando la policía investigó su domicilio, halló algo aún más perturbador: el cadáver de su madre, momificado, oculto en la vivienda desde hace tres años.

Según las autoridades, llevaba tiempo cobrando su pensión sin que nadie notara su ausencia: además del fraude por identidad, se le acusa de ocultamiento de cadáver, estafa a la Seguridad Social y falsificación de documentos.

El caso ha conmocionado a la comunidad local. Las imágenes de la identidad falsa —con foto de su madre junto a su propio “disfraz”— fueron difundidas en medios italianos.

Por ahora, se espera una autopsia para determinar cuándo y cómo murió Graziella Dall’Oglio, ya que su muerte no había sido reportada oficialmente.

