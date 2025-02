Siguen los problemas en el ITES Los Cabos; sindicato advierte posible paro 

En una rueda de prensa, el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (Supdaites) alertó sobre la grave situación que enfrenta la institución, señalando que las decisiones de la administración del Tecnológico están afectando negativamente el aprendizaje de los estudiantes.

El Secretario General del sindicato, Pedro Alberto González Guardado, destacó que la escasez de docentes en áreas clave como Arquitectura y Gastronomía ha obligado a la fusión de grupos, lo que ha generado salones con hasta 45 estudiantes. Esta sobrecarga impacta directamente en la calidad educativa y pone en riesgo la seguridad de los alumnos, especialmente en los talleres, donde la aglomeración y las condiciones inadecuadas dificultan las prácticas.

“Lo que afecta a los estudiantes, afecta a los trabajadores, docentes con menos horas de trabajo que regularmente tenían, fusión de grupos; lo cual impacta directamente en el aprendizaje y en muchas maneras. Ustedes pensaran, ¿un grupo de 45 alumnos a nivel superior? ¿Cómo es que el docente va llevar a cabo esa tarea? sobre todo el número de estudiantes que se quedan sin escuchar la clase; son muchos porque se encuentran hacinados. Eso es en las aulas, imaginense en los talleres 45 alumnos en los talleres; es algo inoperante. Aquí es un llamado serio y concreto a que esto mejore”.

Otro de los problemas señalados por el sindicato es la modificación de los horarios de clases, lo que afecta especialmente a los estudiantes que provienen de delegaciones lejanas como Miraflores y Santiago. Estos cambios, realizados sin previo aviso, han llevado a que muchos alumnos abandonen sus estudios, ya que no cuentan con transporte disponible para llegar al Tecnológico en los nuevos horarios.

“Hubo cambios en los salones, me imagino que se está arreglando eso. Porque había alumnos de Miraflores y Santiago, por un acuerdo de sentido común los alumnos de está zona no pueden venir en la tarde, no cuentan con transporte hacia su casa. Salen a las 10 de la noche. Había alumnos que sin preguntar los cambiaron de turno”.