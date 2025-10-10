Hallan sin vida a Itzel Díaz González dentro de cisterna en Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) localizaron este jueves dentro de una cisterna el cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió tras una orden de cateo otorgada por un juez de control, que permitió a los agentes ingresar a un domicilio en Tepetlixpa, localidad vecina de Ozumba, Edomex, donde se encontró el cuerpo de la víctima dentro de una cisterna de agua.

Los peritos solicitaron una pipa con bomba para extraer el líquido y poder rescatar el cuerpo de Itzel Díaz González. Una vez concluidas las labores, los restos fueron trasladados al anfiteatro local para realizar la necropsia de ley y determinar las causas del fallecimiento.

La Fiscalía informó que la joven fue vista por última vez cuando salió de su casa tras pedir permiso a su madre para comer con un joven músico. Desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero, por lo que se inició la denuncia formal por desaparición.

El 8 de octubre, el joven con quien Itzel Díaz González había salido se presentó ante la Fiscalía de Ozumba para rendir su declaración. Sin embargo, luego del cateo realizado en Tepetlixpa y el hallazgo del cuerpo, el sujeto fue detenido como parte de las investigaciones.

La noticia del hallazgo generó gran indignación entre los habitantes de Ozumba, quienes exigieron justicia y respuestas inmediatas a las autoridades. Vecinos enfurecidos se dirigieron al domicilio del alcalde municipal, donde ocasionaron destrozos y reclamaron la destitución del comisario de seguridad pública.

La Fiscalía estatal aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia en el Estado de México (Edomex).