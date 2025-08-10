Ivo se aleja de costas de Baja California Sur

La tormenta tropical Ivo mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y continúa alejándose del territorio nacional, aunque sus desprendimientos nubosos aún provocan lluvias, oleaje elevado y rachas de viento en zonas del sur de Baja California Sur (BCS), informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el último reporte, el fenómeno se localizaba a 470 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Su presión mínima central es de 1003 hPa y avanza a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

El SMN indicó que, aunque los efectos de Ivo tenderán a disminuir durante la noche, se mantendrán lluvias con intervalos de chubascos en el suroeste de la entidad, acompañadas de oleaje elevado, especialmente en zonas costeras y marítimas.

Para las siguientes horas, el pronóstico prevé acumulaciones de lluvia de 5 a 25 milímetros, por lo que las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, así como atender las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y autoridades locales.

El seguimiento del fenómeno señala que durante el 10 de agosto, Ivo continuará alejándose, ubicándose a 470 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, con categoría de tormenta tropical. Posteriormente, en las primeras horas del 11 de agosto, se degradará a baja presión, situándose a más de 700 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

El SMN subrayó que, aunque Ivo se convertirá en baja presión, las condiciones marítimas seguirán siendo riesgosas debido al oleaje y el viento residual que dejará a su paso. Por ello, se reitera el llamado a la navegación a pequeña y mediana escala para evitar actividades durante las próximas horas.

Imágenes de satélite muestran la circulación amplia del sistema, con nubosidad extendida hacia el noroeste del Pacífico. La trayectoria pronosticada indica que el fenómeno se internará cada vez más mar adentro, perdiendo intensidad y alejándose definitivamente del territorio nacional.