Jabón Zote ¿Para qué sirve cada color: rosa, azul y blanco? Ayuda hasta en el cuidado de la piel

Hoy te sorprenderá lo que te contaremos del Jabón Zote, detergentes más usados en los hogares mexicanos, ya que su uso va más allá de la lavandería.

Antes que nada te contamos que hay Jabón Zote blanco, azul, rosa y ¡hasta amarillo!, aunque este no sea tan común encontrarlo, y cada uno tiene sus particularidades.

Pero, ¿sabías que cada color del jabón Zote tiene un diferente uso e incluso hay uno que ‘te dejará con el ojo cuadrado’ al ser muy útil hasta para el cuidado de la piel?

Acompáñanos a descubrir para qué sirve cada color del jabón Zote y cómo ha sido calificado por la Profeco en su estudio de calidad.

La historia del Jabón Zote sé remota a Jalisco, México, en el año de 1970, cuando la fábrica La Corona, fundada por el empresario Esteban González Padilla, lanzó al mercado esta barra de jabón que revolucionaría la limpieza.

Desde entonces, la fórmula del Jabón Zote basada en aceite de coco y sebo de res ha conquistado hogares e incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado estudios para conocer la calidad de este producto de limpieza, destacando que logró una calificación de 90 sobre 100, posicionándolo en el octavo lugar de calidad en 2017.

Lee más: Cinepolis da a conocer su Combo Godin a base de tacos de canasta

¿Cuál es la diferencia entre el jabón Zote blanco, rosa y azul?

La presentación del Jabón Zote rosa es la más conocida y fácil de encontrar Su uso natural y principal es para lavar ropa a mano. Pero su utilidad no se detiene ahí, extendiéndose a diversas tareas domésticas y hasta a usos sorprendentes:

Repelente de mosquitos : Gracias a su olor a citronela.

: Gracias a su olor a citronela. Perfumador de cajones : Ideal para darle una fragancia fresca a tu ropa guardada.

: Ideal para darle una fragancia fresca a tu ropa guardada. Eliminador de moho o cochambre : Un aliado en la limpieza profunda.

: Un aliado en la limpieza profunda. Lavado de automóviles: Sorprendentemente eficaz para la limpieza de vehículos.

Es importante destacar que, debido a que el Jabón Zote rosa contiene colorantes y blanqueadores ópticos, no se recomienda su uso para el cuidado facial.

Si bien el rosa es el rey de la lavandería, el Jabón Zote blanco y amarillo son los que destacan por sus potenciales beneficios para el cuidado de la piel, especialmente del rostro. Son consideradas una “joya oculta” en muchos hogares mexicanos para este fin.

Estas variantes se distinguen por su fórmula suave, compuesta por glicerina y aceite de coco, elementos reconocidos por ser amigables con la piel. Quienes los han incorporado en su rutina facial aseguran resultados notables.

Los beneficios de usar Jabón Zote blanco y amarillo en la cara incluyen:

Limpieza profunda : Actúan como excelentes limpiadores, dejando una sensación de frescura.

: Actúan como excelentes limpiadores, dejando una sensación de frescura. Regulación de grasa : Ayudan a controlar la producción de sebo en la piel.

: Ayudan a controlar la producción de sebo en la piel. Propiedades antisépticas y antibacterianas : Los hacen una opción adecuada para pieles sensibles o con alergias a productos cosméticos convencionales.

: Los hacen una opción adecuada para a productos cosméticos convencionales. Combate el acné y puntos negros : Se les atribuye eficacia para combatir las imperfecciones de la piel y eliminar puntos negros.

: Se les atribuye eficacia para combatir las imperfecciones de la piel y eliminar puntos negros. Efecto blanqueador: Pueden ser beneficiosos para casos de “paño” o melasma.

Es fundamental señalar que, para obtener los mejores resultados, la constancia en su uso es clave. Sin embargo, existen creencias de que este jabón no ha sido comprobado contra el acné y que incluso dermatólogos no recomiendan su uso para este fin. Por lo tanto, aunque muchos usuarios reportan beneficios, se sugiere considerar las características de cada tipo de piel y, en caso de dudas, consultar a un especialista.

Llegó el turno del jabón Zote azul ¿para qué sirve? Su presentación en barra, es principalmente utilizado para lavar ropa, especialmente para eliminar manchas difíciles y proporcionar una limpieza profunda.

¿Conocías todo esto sobre el jabón Zote? Pues ahora lo sabes y podrás decidir mejor a la hora de comprar tu próximo detergente.