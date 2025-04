Jack Black llama al orden en proyecciones por el trend “Chicken Jockey”

Durante el fin de semana, Jack Black sorprendió a fans al aparecer en una proyección de “Una película de Minecraft”, interactuando directamente con la audiencia en la sala de cine.

El actor, que da vida a Steve en la cinta, entró a la función con un micrófono en mano para pedir a los asistentes que mantuvieran la calma durante la función.

“Para la presentación de hoy de Una película de Minecraft, por favor, no tiren palomitas de maíz, ni lapislázuli. ¡Y absolutamente nada de jinetes de pollo!”, expresó el actor entre aplausos.

Black también convivió con el público, saludando y dando brincos mientras portaba el icónico pico de su personaje, lo que causó entusiasmo generalizado antes del inicio de la proyección.

La película arrasó en taquilla durante su primer fin de semana en Estados Unidos, y superó a otras adaptaciones de videojuegos como “Super Mario Bros” y “Sonic 3”.

Una escena en particular ha causado sensación entre el público, el “Chicken Jockey”, que se ha convertido en un fenómeno viral dentro y fuera de las salas de cine.

En dicha secuencia, un personaje cae del techo montado en un pollo mientras todos gritan “¡Chicken Jockey!”, provocando gritos, aplausos y lluvia de palomitas entre los asistentes.

En el universo de Minecraft, un chicken jockey es una criatura rara: un bebé zombi montado sobre un pollo, con menos del 1% de probabilidad de aparecer en el juego.

El furor por esta escena ha llevado incluso a intervenciones de seguridad. En algunos cines, el caos ha sido tal que se ha solicitado la presencia de la policía para calmar a la audiencia.

Esta situación a dado mucho de que hablar en redes sociales, algunos internautas han mostrado su disgusto señalado “la carga extra para los empleados de los cines”.

Mientras que espectadores comentan la incomodidad de “no poder disfrutar la película por el ruido y desorden”.

Black no el único que ha mostrado una postura sobre el reciente trend, mientras el actor “ha declinado” las acciones de los fanáticos, el director Jared Hess “ha apoyado” las actitudes de los fans, invitando a los cines a no intervenir antes dichas acciones.

Durante su entrevista con Entertainment Weekly declaro estar ha favor del trend mientras le preguntaban si había visto lo que pasaba en las salas de cine durante la escena de “Chicken Jockey”.

“Es raro cuando te estás divirtiendo demasiado y llaman a la policía”, le dice Hess a EW. “Es gracioso porque creo que es literalmente vitorear y tirar palomitas, lo cual me hace mucha gracia que llamen a la policía por las palomitas. Sí, es divertidísimo. He visto muchísimos videos graciosos. Es genial, sobre todo cuando la gente se sube a los hombros de sus amigos, se pone de pie y anima esos momentos. Es una anticipación increíble. Pero, hombre, me alegra que la gente esté creando recuerdos con sus amigos y familiares”.