Jackie Chan ilumina Pompeya con la antorcha olímpica

Un ícono del cine en un sitio histórico

Pompeya, Italia.– El reconocido actor y artista marcial Jackie Chan participó en el relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026, portándola a través de las emblemáticas ruinas de Pompeya, ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

El evento, realizado el lunes 22 de diciembre, atrajo la atención mundial por la carga simbólica de unir un ícono del cine con un sitio histórico de gran valor cultural.

Un relevo que recorre Italia

La antorcha olímpica recorrerá 12 mil kilómetros y atravesará las 110 provincias italianas antes de culminar en el Estadio San Siro de Milán, donde se celebrará la ceremonia inaugural el próximo 6 de febrero de 2026.

La ruta del día también incluyó la Costa Amalfitana, mientras que este martes será el turno de las leyendas del fútbol italiano Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara, quienes llevarán la antorcha por su natal Nápoles.

Jackie Chan, figura recurrente en relevos olímpicos

Chan ya había participado en relevos anteriores: en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 portó la antorcha en la Gran Muralla China, consolidando su papel como figura recurrente en estos actos simbólicos.

En Pompeya, su presencia fue celebrada como un puente entre culturas y generaciones, reforzando el mensaje de paz y unión que acompaña al movimiento olímpico.

Lee más: Solicitan apoyo para familia afectada por incendio en La Ballena

Un gesto que trasciende

La imagen de Jackie Chan recorriendo Pompeya con la antorcha olímpica quedará como uno de los momentos más memorables del relevo rumbo a Milán-Cortina 2026.

Más allá del espectáculo, el gesto simboliza la unión entre historia, deporte y cultura, en un evento que busca inspirar a millones de personas alrededor del mundo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO