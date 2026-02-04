Jacob Elordi revela detalles de su hospitalización durante el rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’

La tensión entre la realidad y la ficción marcó el inicio del rodaje para Elordi. Según el testimonio del actor para la revista Esquire, todo comenzó con un desafío profesional en el set: la maquillista Siân Miller bromeó sobre el nivel de entrega de actores de método. Inspirado por la mística del atormentado personaje de Heathcliff, Elordi intentó mantener la caracterización incluso fuera de cámaras.

Sin embargo, el compromiso con el papel tomó un giro peligroso. Al intentar retirar el maquillaje, sarna y suciedad artificial en una ducha de vapor en su lugar de residencia, el actor sufrió un descuido. “Me recargué hacia atrás y mi espalda se quemó contra una perilla de latón de la que salía vapor”, relató. El impacto fue tal que Elordi terminó en el hospital para recibir tratamiento especializado por las lesiones cutáneas.

La alarma en la producción de Emerald Fennell

El incidente no solo afectó la salud del actor, sino que generó una crisis inmediata en la logística del filme. La directora Emerald Fennell recordó el momento en que el productor Josey McNamara le notificó la noticia.

“Cuando me dijeron que Jacob estaba en el hospital, mi primer pensamiento fue un accidente automovilístico. Saber que se había quemado la espalda en la ducha fue un alivio, pero también una preocupación por su bienestar”, comentó la cineasta.

Impacto en la industria cinematográfica

Este suceso ha reavivado el debate social sobre las condiciones de seguridad y el bienestar físico de los actores en proyectos de gran escala. La producción, que coprotagoniza Margot Robbie, es una de las apuestas más fuertes del cine para 2026. Afortunadamente, tras su breve estancia hospitalaria, Jacob Elordi pudo reintegrarse al trabajo, llevando consigo una marca real que, irónicamente, coincide con la naturaleza herida de su personaje.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/