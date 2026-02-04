Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 4 de Febrero, 2026
HomeEspectáculosJacob Elordi revela detalles de su hospitalización durante el rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’
Espectáculos

Jacob Elordi revela detalles de su hospitalización durante el rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’

El protagonista de la nueva cinta de Emerald Fennell sufrió quemaduras de segundo grado tras un percance doméstico vinculado a las exigencias físicas de su personaje, Heathcliff
4 febrero, 2026
0
21

La tensión entre la realidad y la ficción marcó el inicio del rodaje para Elordi. Según el testimonio del actor para la revista Esquire, todo comenzó con un desafío profesional en el set: la maquillista Siân Miller bromeó sobre el nivel de entrega de actores de método. Inspirado por la mística del atormentado personaje de Heathcliff, Elordi intentó mantener la caracterización incluso fuera de cámaras.

Sin embargo, el compromiso con el papel tomó un giro peligroso. Al intentar retirar el maquillaje, sarna y suciedad artificial en una ducha de vapor en su lugar de residencia, el actor sufrió un descuido. “Me recargué hacia atrás y mi espalda se quemó contra una perilla de latón de la que salía vapor”, relató. El impacto fue tal que Elordi terminó en el hospital para recibir tratamiento especializado por las lesiones cutáneas.

La alarma en la producción de Emerald Fennell

El incidente no solo afectó la salud del actor, sino que generó una crisis inmediata en la logística del filme. La directora Emerald Fennell recordó el momento en que el productor Josey McNamara le notificó la noticia.

“Cuando me dijeron que Jacob estaba en el hospital, mi primer pensamiento fue un accidente automovilístico. Saber que se había quemado la espalda en la ducha fue un alivio, pero también una preocupación por su bienestar”, comentó la cineasta.

Impacto en la industria cinematográfica

Este suceso ha reavivado el debate social sobre las condiciones de seguridad y el bienestar físico de los actores en proyectos de gran escala. La producción, que coprotagoniza Margot Robbie, es una de las apuestas más fuertes del cine para 2026. Afortunadamente, tras su breve estancia hospitalaria, Jacob Elordi pudo reintegrarse al trabajo, llevando consigo una marca real que, irónicamente, coincide con la naturaleza herida de su personaje.

Autor

  • Comunicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente se desempeña como redactora de notas en Tribuna de México y forma parte del equipo de CPS Noticias y Radiante FM, donde colabora como operadora y conductora radiofónica. Su trabajo se enfoca en la cobertura informativa, social y cultural. De manera paralela, desarrolla un proyecto independiente de música.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Etiquetas#CumbresBorrascosas#JacobElordiCine
Articulo anterior

Prisión preventiva para dos por homicidio de Saúl Castro en El Pescadero

Siguiente articulo

Saldo de 10 siniestros viales y daños por 143 mil pesos en ...