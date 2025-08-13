Un jaguar y 59 policías son asegurados en Chiapas

En un operativo que parece sacado de una película, autoridades capturaron a 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalpa, incluido su director, cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala… y un jaguar. Sí, un felino de gran tamaño terminó formando parte de la lista de asegurados, aunque su “participación” en los hechos aún es un misterio.

La Fiscalía General del Estado informó que se cumplimentaron seis órdenes de cateo en distintos inmuebles de Cintalpa y del municipio de Jiquipilas, incluyendo la Comandancia Municipal. En medio de armas, drogas y vehículos incautados, el hallazgo del jaguar fue, sin duda, el momento más inesperado.

Entre los policías detenidos figura Ulber “N”, quien se desempeñaba como director de la corporación, acusado de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, además de asociación delictuosa. También fueron arrestados Fabiana “N” y Andrés “N” por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana.

Por narcomenudeo de los mismos estupefacientes fueron capturados Daniel “N” y Maximiliano “N”. Sin embargo, ninguno logró acaparar tantas miradas como el jaguar, que fue asegurado como parte de la operación y trasladado bajo resguardo.

El decomiso incluyó un arma de fuego calibre 9 mm, dos rifles tipo AK-47 con municiones, siete vehículos de distintas marcas, una motocicleta y una cuatrimoto, además del ejemplar felino que, según los oficiales, “no opuso resistencia” y se mantuvo sereno mientras era asegurado.

En el operativo participaron fuerzas estatales y federales, entre ellas la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes seguramente no esperaban regresar con un jaguar en la lista de “evidencias”.

Todos los detenidos, incluido el inusual cuadrúpedo, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En el caso del felino, se prevé su traslado a un santuario o zoológico para garantizar su seguridad.

Fuentes extraoficiales señalaron que el operativo tenía como objetivo principal capturar a Juan Manuel “N”, presunto líder criminal de la región, aunque no se confirmó su detención. Mientras tanto, el jaguar ya es la “estrella” involuntaria de uno de los operativos más peculiares en la historia reciente de Chiapas.