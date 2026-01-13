Jaguars representará a La Paz en la Olimpiada Estatal 2026 tras ganar eliminatorias municipales de voleibol

La Dirección Municipal del Deporte realizó las eliminatorias municipales de voleibol para conformar el selectivo que representará a La Paz en la Olimpiada Estatal 2026, en la categoría 13-14 años, informó el titular del área, Guillermo Ortalejo Hernández.

Durante el torneo clasificatorio, el equipo Jaguars se coronó campeón invicto en la rama femenil, bajo la dirección del entrenador Sergio Flores Trejo, asegurando así su lugar como representante del municipio paceño en la etapa estatal. Ortalejo destacó el nivel competitivo mostrado y la participación de las familias en las gradas, lo que reflejó el crecimiento del voleibol local.

“Fue un torneo muy positivo, vimos buenos juegos y con esto cerramos la conformación de los selectivos municipales para la etapa estatal”, señaló el funcionario municipal.

En cuanto a la rama varonil, el equipo Toritos, dirigido por el entrenador Jesús Daniel Gerardo Ruíz, será el encargado de representar a La Paz en el proceso estatal, completando así la delegación municipal en esta disciplina.

El director municipal recordó que, aunque el año pasado ya se habían realizado eliminatorias, fue recientemente cuando la CONADE incorporó la categoría 13-14 años a la Olimpiada Nacional 2026, por lo que el municipio lanzó la convocatoria correspondiente para integrar el selectivo conforme a la nueva normativa.

Finalmente, Ortalejo Hernández felicitó a todos los equipos participantes e hizo un llamado a continuar con su preparación, al tiempo que adelantó que La Paz se encuentra lista para retomar las eliminatorias estatales en otros deportes a finales de enero.

