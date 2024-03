Jaime Barrera no fue secuestrado, asegura Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Jaime Barrera no fue secuestrado, aseguró el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aunque instó a esclarecer los motivos detrás de su privación de libertad. El comunicador, de 56 años, fue localizado con vida en la mañana de este miércoles, poniendo fin a una búsqueda intensiva que mantenía en vilo a la comunidad periodística.

Alfaro Ramírez, en su comunicado oficial este miércoles, aseguró que las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad de Barrera continuarán, a pesar de su liberación durante la madrugada. Destacó la importancia de entender los motivos que llevaron a este acto.

“Igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender que fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos que entender que fue”.