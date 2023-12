Internauta de Jalisco “descubre” aguas termales en su casa… “¿saldrá un volcán?”

Un usuario de redes sociales causó alarma entre los internautas, pues dijo haber “descubierto” aguas termales en el jardín que está cerca de su casa, en Jalisco, e incluso compartió su temor porque haya nacido un nuevo volcán en el sitio.

En una publicación hecha en Reddit, el usuario que prefirió no revelar su nombre, mencionó que descubrió las supuestas aguas termales cuando llevaba su hijo a que lo cuidaran. En el sitio notó que salía humo y burbujas del suelo, algo que llamó su atención.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que también la tocó y descubrió que el agua estaba caliente, algo raro puesto que actualmente está haciendo mucho frío en la localidad donde vive, en Jalisco.

“La toqué y efectivamente está caliente, ahorita está haciendo frío donde vivo, soy de Jalisco. Mi duda es, ¿esto es aguas termales?, ¿es peligroso?, ¿saldrá un volcán?”, agregó en su mensaje.

La publicación está acompañada de un video, donde se ve el charco de agua, del cual salen burbujas, aunque no se logra distinguir muy bien.

Casi un día después, el usuario publicó una actualización a su descubrimiento, y aseguró que intentó prender un cerillo en el lugar, para descubrir de qué se trataba.

“Hice la prueba del cerillo y no explotó, bueno no fue cerillo, fue un cuete que aventé desde lejos, luego al no explotar me acerqué y le puse el encendedor y tampoco; el agua no huele a azufre, ni huevo podrido, ni a drenaje”, aseguró.