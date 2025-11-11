Gobierno de Jalisco apoyará a familias de elemetos de la Policía Vial asesinadas en El Salto

El Gobierno de Jalisco confirmó que brindará apoyo integral a las familias de las dos agentes de la policía vial asesinadas la mañana de este lunes en el municipio de El Salto, hecho que ha provocado una amplia movilización de cuerpos de seguridad estatales y municipales.

El gobernador Pablo Lemus informó que las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente atacadas mientras realizaban una revisión de rutina en un vehículo con vidrios polarizados. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas policías fueron sometidas dentro de su propia patrulla, presuntamente por el conductor del automóvil inspeccionado

El mandatario estatal señaló que las autoridades ya cuentan con varios videos que registran el momento del crimen, además de un automóvil Tsuru asegurado, con lo que esperan dar con los responsables en breve. Pablo Lemus destacó que se han identificado a los agresores mediante cámaras de videovigilancia y reiteró su compromiso de justicia para las víctimas.

Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que existen múltiples indicios que permitirán avanzar en la investigación. Elementos de seguridad de Jalisco mantienen operativos por tierra y aire en distintos puntos del municipio, con el fin de ubicar a los implicados.

Pablo Lemus expresó sus condolencias a las familias de las agentes asesinadas, asegurando que desde el Gobierno de Jalisco se les brindará acompañamiento y respaldo permanente durante las investigaciones y el proceso judicial.