Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene nueva chamba, será auxiliar técnico de futbol en España

El anuncio sobre el futuro profesional de Enrique Alfaro generó atención en Jalisco, luego de que el exgobernador confirmara su incorporación como auxiliar técnico al Real Valladolid Club de Futbol, equipo que compite en la segunda división del futbol de España.

La decisión, compartida a través de sus redes sociales, se basó en el proceso personal que el exmandatario inició hace más de dos años, cuando afirmó que su entusiasmo por la vida política se había agotado y que necesitaba una reflexión profunda sobre su futuro. Expuso que, tras cumplir sus metas en el servicio público, buscó reinventarse para mantener su libertad y la intensidad con la que deseaba vivir.

El exmandatario recordó que este cambio lo llevó a retomar una de sus pasiones juveniles: el futbol. Por ello, al concluir su administración en 2024, viajó a España para comenzar su formación como director técnico, motivado por un sueño que consideró determinante: dirigir a las Chivas, el equipo de sus amores con sede en Guadalajara.

Detalló que cursó su preparación como entrenador en el campus virtual de la ATFA y que posteriormente regresó a Jalisco para realizar prácticas profesionales con el Rebaño, lo que completó su etapa de aprendizaje inicial en el ámbito futbolístico.

Al presentar su incorporación al Real Valladolid Club de Futbol, señaló que iniciar una carrera en un equipo de alto nivel representó para él un logro personal importante. Añadió que colaborar con un referente como Guillermo Almada significó un honor en esta nueva ruta profesional.

Finalmente, manifestó que agradeció el respaldo de su familia y de Dios, al considerar que este cambio marcó un antes y un después en su trayectoria, ahora enfocada en su consolidación dentro del futbol y distante de la vida política en Jalisco.