Jalisco: Hallan a cinco desaparecidos en centro de rehabilitación de Ixtlahuacán

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este sábado 7 de febrero de 2026 sobre la localización de cinco personas que contaban con denuncia por desaparición, quienes se encontraban internadas en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Durante el operativo, coordinado por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), se logró la detención de dos sujetos, presuntamente responsables de mantener a las víctimas privadas de su libertad bajo el esquema de “tratamiento” contra adicciones.

El hallazgo se derivó de trabajos de inteligencia y el seguimiento a diversas carpetas de investigación que señalaban la posible ubicación de las víctimas en dicha finca de la localidad de La Cañada. Al ingresar al inmueble, los agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional realizaron un cotejo de datos con los internos, confirmando que cinco de ellos tenían fichas de búsqueda activas emitidas en meses recientes, específicamente entre septiembre y noviembre del año pasado.

Las víctimas, identificadas como hombres de entre 24 y 54 años de edad, fueron resguardadas de inmediato para recibir atención médica y psicológica, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones. Este golpe a las redes que utilizan los llamados anexos como fachada para actividades ilícitas ocurre en un contexto de alta presión social por parte de colectivos de búsqueda en la entidad.

Este incidente no es un caso aislado en la región. Apenas a inicios de este 2026, el estado de Jalisco ha estado bajo la lupa internacional debido al alto número de reportes de personas no localizadas, sumando más de 12,000 casos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Los municipios periféricos a la zona metropolitana de Guadalajara, como Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco de Zúñiga, han sido identificados como puntos críticos donde la delincuencia organizada utiliza centros de rehabilitación clandestinos para el ocultamiento de víctimas o el reclutamiento forzado.

Cabe recordar que, en enero de este mismo año, se reportó la desaparición de cinco adolescentes en el mismo municipio, lo que desató una ola de protestas y operativos que culminaron con la localización de la mayoría de ellos, aunque bajo versiones oficiales encontradas que hablaban de “ausencias voluntarias”. La detención de estos dos sujetos este 7 de febrero refuerza la hipótesis de que muchos de estos recintos operan fuera de la ley y sirven como casas de seguridad.

