Habrá conciertos gratuitos de Maná y Alejandro Fernández para el Mundial 2026 en Jalisco

El estado de Jalisco ya prepara dos conciertos gratuitos con el grupo Maná y el cantante de música ranchera Alejandro Fernández “El Potrillo” como parte de las actividades que habrá durante el Mundial de Futbol 2026 de la FIFA que se llevará a cabo en tierras tapatías a partir del próximo mes de junio.

El anuncio fue dado este jueves por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien asistió a la rueda de prensa “La Mañanera del Pueblo” que diariamente ofrece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar a conocer parte de los preparativos de esta fiesta mundialista.

Será un mundial “al estilo Jalisco” dijo el gobernador emmecista al resaltar la participación de los artistas de talla internacional, pero que son originarios de ese estado.

“Maná va a tocar un concierto completamente gratuito en la glorieta de La Minerva. Le va a cantar a toda la gente que vaya a a Jalisco. También habrá otro concierto público gratuito con otro de nuestros grandes referentes. Estamos ya cerrando también un concierto público con “El Potrillo”, con Alejandro Fernández…será una gran fiesta al estilo Jalisco”, explicó Lemus Navarro.

El gobernador de Jalisco explicó que el concierto de Maná se planea realizarlo el 17 de junio, es decir, un día antes del partido que jugará la Selección Mexicana de Futbol. Sobre el concierto que ofrecerá “El Potrillo”, hijo de Vicente Fernández, aún se están negociando la fecha del evento.

Transporte público para movilizarte durante el Mundial 2026 en Jalisco

Durante la rueda de prensa, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también anunció grandes avances en las mejoras del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara para que todos los visitantes al Mundial 2026 se puedan movilizar de una forma fácil y rápida entre los principales atractivos turísticos.

Entre las obras que destacó están la Línea 5 del Tren Ligero de Guadalajara, la cual planea movilizar a los viajeros desde que llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla” que se ubica en el municipio de Tlajomulco, pasando por el Centro Histórico de Guadalajara y La Minera, hasta llegar al Estadio Akron, que albergará los partidos del Mundial y se ubica en el municipio de Zapopan.