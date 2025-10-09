Jalisco suspende clases en diez municipios por Tormenta Tropical Raymond

Ante la posible presencia de la Tormenta Tropical Raymond por la costade Jalisco llevó a las autoridades estatales a ordenar la suspención de clases presenciales en varios municipios este próximo viernes, como medida preventiva ante el incremento de lluvias, vientos, oleaje y marejadas.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que la medida abarca todos los niveles educativos y se aplicará en los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan. La suspensión incluye ambos turnos y permanecerá activa hasta que las condiciones del clima permitan retomar actividades con seguridad.

Según el reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), la decisión se tomó tras evaluar los pronósticos meteorológicos que anticipan lluvias intensas y posibles afectaciones por la cercanía del fenómeno.

El organismo señaló que las cuadrillas se mantienen en alerta para atender contingencias derivadas de la Tormenta Tropical Raymond, que podría intensificar su fuerza durante las próximas horas.

La SEJ pidió a las familias y al personal educativo mantenerse en resguardo, reforzar las viviendas y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. También solicitó seguir únicamente la información oficial difundida a través de los canales institucionales.

La UEPCBJ continuará emitiendo actualizaciones periódicas sobre la evolución de la Tormenta Tropical Raymond y coordinará acciones con los municipios para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.