Jalisco y Nuevo León buscan respaldo para mejorar condiciones urbanas rumbo al Mundial 2026

Apoyo federal para las sedes mexicanas

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, los gobiernos de Jalisco y Nuevo León han solicitado apoyo adicional para garantizar que sus ciudades sede cuenten con condiciones óptimas en movilidad, infraestructura y servicios urbanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno Federal destinará entre 1,500 y 2,000 millones de pesos a cada una de las sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— como parte de un paquete de inversión en transporte público y urbanismo.

Proyectos en Jalisco

El Estadio Akron recibirá partidos de fase de grupos y octavos de final.

El gobierno estatal impulsa:

Mejoras en la Línea 5 del Tren Ligero .

. Ampliación de rutas de transporte.

Recuperación de espacios públicos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que Guadalajara será sede mundialista por tercera vez en la historia, tras 1970 y 1986, y que el reto es mostrar una ciudad moderna y segura.

Proyectos en Nuevo León

Monterrey será sede en el Estadio BBVA, considerado uno de los más modernos del país.

Se trabaja en:

Construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, para mejorar la conectividad hacia el estadio y zonas turísticas.

El gobernador Samuel García ha insistido en que la movilidad es el principal reto, por lo que el apoyo federal será clave para concluir proyectos estratégicos.

Lee más: Gobierno federal impulsa acuerdo nacional para fortalecer el combate a la extorsión

Retos comunes

Las sedes mexicanas enfrentan desafíos compartidos:

Movilidad y transporte público: garantizar que millones de visitantes puedan desplazarse con seguridad y rapidez.

garantizar que millones de visitantes puedan desplazarse con seguridad y rapidez. Seguridad y logística: coordinar operativos especiales en días de partido.

coordinar operativos especiales en días de partido. Imagen urbana: rehabilitación de calles, espacios públicos y servicios básicos para proyectar una buena imagen internacional.

Impacto esperado

El Mundial 2026 será el evento deportivo más grande en la historia del país, con 13 partidos en México y millones de visitantes internacionales.

Para Jalisco y Nuevo León, la justa representa una oportunidad de consolidarse como destinos turísticos y de inversión, pero también un desafío para cumplir con los estándares de la FIFA y las expectativas de la afición.