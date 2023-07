Jamaica, próximo rival de México en semifinal de Copa Oro

México enfrentará a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2023, siendo la cuarta vez que se enfrentan en esta instancia del torneo de la Concacaf. Hasta ahora, el Tricolor ha obtenido dos victorias y los Reggae Boys una, acontecido el último enfrentamiento entre ambos equipos en esta fase.

Jamaica aseguró su lugar en las semifinales al vencer a Guatemala por 1-0 en los Cuartos de Final, disputado en el TQL Stadium. A pesar de que los guatemaltecos tuvieron mayor control del balón, con un 57% de posesión y un 81% de precisión en los pases, no lograron aprovechar su dominio. Fue Amari’i Bell, al minuto 51, quien anotó el único gol del partido, llevando a los jamaicanos a las Semifinales.

⏱️ 90’ Full Time! @jff_football 🇯🇲 now has 3 wins in a row and a ticket to the #GoldCup Semifinal! pic.twitter.com/L1Cyn5XWkR

