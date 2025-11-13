James Van Der Beek vende icónicos recuerdos de Dawson’s Creek para costear tratamiento

James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, ha anunciado la subasta de algunos de sus artículos de colección más preciados para poder financiar su tratamiento contra el cáncer. El actor, de 48 años, fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en 2024.

La decisión de rematar estos objetos busca mitigar los altos costos asociados con su salud. Aunque el actor expresó que la situación le genera nostalgia, comentó que este es el momento adecuado para desprenderse de estos “tesoros”.

Recuerdos de la ficción en subasta

La subasta se realizará entre el 5 y el 7 de diciembre de 2025 y se llevará a cabo a través de Propstore, una reconocida compañía especializada en recuerdos de cine y televisión. Los artículos de vestuario, utilería y escenografía que rememoran su carrera serán vendidos bajo el título Winter Entertainment Memorabilia Live Action. El 100% de lo recaudado se destinará a cubrir los gastos médicos de Van Der Beek.

El catálogo de la puja incluye varias piezas emblemáticas de Dawson’s Creek. Destaca el collar que el personaje Dawson le obsequió a Joey (interpretada por Katie Holmes) para su baile de graduación. Se estima que el precio de este collar oscile entre los 26.400 y los 52.800 dólares.

Además, se ofertará la camisa que Dawson lució en el episodio piloto de la serie, cuyo valor podría alcanzar hasta los $4,000 dólares. Los fans también podrán encontrar elementos que Van Der Beek usó en otras producciones, como los tacos y la gorra de los West Canaan Coyotes de la película Varsity Blues de 1999.

Consecuencias del diagnóstico de cáncer

Van Der Beek reveló su diagnóstico en noviembre de 2024, lo que le obligó a poner en pausa sus proyectos profesionales. Desde entonces, ha compartido su proceso médico, incluyendo cirugías y tratamientos, a través de redes sociales.

El actor ha buscado utilizar su historia para dar visibilidad a los costos emocionales y financieros que conlleva enfrentar esta enfermedad. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el cáncer colorrectal tiene el segundo costo de tratamiento más alto entre todos los tipos de cáncer en Estados Unidos. Este tipo de cáncer en etapa 3 es el tercero más común tanto en hombres como en mujeres en el país.

James Van Der Beek ha asegurado que, a pesar de la dificultad de desprenderse de sus pertenencias, se siente bien y mantiene motivos para el optimismo.