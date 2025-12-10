Un sismo de magnitud 7.5 sacudió este martes a Japón (tiempo de Japón, lunes en México), afectando principalmente a las prefecturas de Hokkaido y Aomori, y activando una alerta de tsunami que obligó a la evacuación preventiva de más de 20 mil personas. Las autoridades locales reportaron 30 heridos no graves y pidieron a la población mantener la calma mientras se evalúan daños adicionales.

El fenómeno volvió a colocar en la discusión internacional el riesgo permanente que representan los Terremotos en naciones ubicadas sobre el Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, donde se registra la mayor actividad sísmica del planeta. Especialistas expresaron, que este evento recordaba la vulnerabilidad inherente de la región.

Japón, considerado uno de los países más sísmicamente activos, se encuentra asentado sobre una compleja interacción de placas tectónicas que explican la frecuencia e intensidad de los sismos. Esta franja geológica, también conocida como Anillo o Cinturón de Fuego, se extiende por 40 mil kilómetros y concentra el 90% de los Terremotos del mundo.

La zona destaca por albergar múltiples procesos de subducción, en los cuales una placa se desliza bajo otra, generando enormes acumulaciones de energía. Entre las interacciones más relevantes destacan la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Norteamérica y la placa de Filipinas, cuyos movimientos constantes provocan actividad sísmica y volcánica recurrente.

De acuerdo con expertos, la zona de subducción que rodea al archipiélago japonés permite que la densa placa del Pacífico se hunda bajo otras placas menos densas, generando choques y liberación de energía que se manifiestan en sismos de magnitudes variables. En ocasiones, las placas se deslizan suavemente; en otras, la tensión acumulada provoca rupturas bruscas de gran impacto.

Las áreas de subducción, como las presentes en Japón, también originan trincheras oceánicas de enorme profundidad, una característica distintiva de estas regiones. Investigadores recordaron —al expresarse en tercera persona— que estas formaciones evidencian la intensa dinámica geológica del entorno.

La constante actividad sísmica convierte a Japón en un referente global para la investigación sobre mitigación de desastres. Su tecnología de alerta temprana, infraestructura antisísmica y estrictos protocolos de emergencia han sido reconocidos internacionalmente como modelos a seguir.

Expertos señalaron que países como México, también ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, pueden extraer valiosas lecciones de la experiencia japonesa ante los Terremotos, especialmente en prevención, preparación comunitaria y diseño urbano.