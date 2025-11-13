Javier Aguirre, a dos triunfos de ser el tercer DT con más victorias del Tri y nominado al premio The Best

Aguirre, cerca de una marca histórica con el Tri

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Con 27 victorias oficiales, está a solo dos triunfos de convertirse en el tercer director técnico con más victorias en la historia del combinado nacional.

Aguirre ha dirigido al Tri en tres etapas distintas: 2001–2002, 2009–2010 y desde 2024. Su récord ya supera el de estrategas como Ricardo La Volpe, y está a punto de consolidarse como uno de los más exitosos en la historia del futbol mexicano.

Campeón de Liga de Naciones y Copa Oro 2025

Bajo su dirección, México conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025, además de escalar posiciones en el ranking mundial de la FIFA. El equipo ha recuperado solidez y competitividad, enfrentando con éxito a potencias regionales y europeas.

Nominado al premio The Best de la FIFA

La temporada 2024–2025 no pasó desapercibida. La FIFA nominó a Javier Aguirre al premio The Best como Mejor Entrenador del Año, junto a figuras como:

Mikel Arteta

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Roberto Martínez

Arne Slot

Los aficionados ya pueden votar por su candidato favorito, en un periodo que comprende del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

Más de dos décadas de trayectoria internacional

Con más de 20 años de experiencia en clubes y selecciones, Aguirre sigue escribiendo su historia en el futbol mundial. Si consigue las próximas dos victorias, igualará una marca que lo colocará en el top 3 de entrenadores más ganadores del Tri.

El objetivo ahora es cerrar el año con otro logro: ser reconocido como el mejor técnico del planeta.