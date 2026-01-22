Javier Aguirre lamenta bajas del Tri previo al duelo amistoso contra Panamá

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, se presentó ante los medios. El estratega habló sobre el partido amistoso contra Panamá de este jueves 22 de enero. El duelo se jugará en el Estadio Rommel Fernández. Aguirre lamentó las importantes ausencias que tiene el equipo debido a lesiones de jugadores clave.

El “Vasco” confirmó que varios futbolistas no podrán estar en el campo. Entre ellos destacan Jesús “Chiquete” Orozco, César “Chino” Huerta, Santiago Giménez y Luis Chávez . Todos ellos pasaron por procesos médicos y cirugías recientes. “Son jugadores que habían demostrado continuidad. Ahora estamos buscando sustitutos y nuevas opciones”, expresó Aguirre con preocupación.

El entrenador explicó que estos partidos de preparación son muy importantes. El Tri jugará contra Panamá y luego frente a Bolivia el 25 de enero. Estos encuentros servirán para afinar los detalles de la lista final para la Copa del Mundo 2026. El Mundial se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que se debe llegar al máximo nivel.

Ajustes en el esquema del Tri y enfoque en el Mundial 2026

La lista de convocados por Aguirre incluye muchos jugadores de la Liga MX. Esto permitirá al técnico probar nuevas tácticas y dar oportunidad a futbolistas que buscan un lugar en el equipo. La mayor duda está en la delantera, donde La Hormiga González y Germán Berterame luchan por la titularidad en el equipo nacional.

El “Vasco” insistió en que el objetivo principal es mantener la competitividad del equipo. Quieren fortalecer su idea de juego a pesar de las bajas. “Estos partidos nos ayudan a reafirmar conceptos y a preparar el camino hacia el Mundial”, comentó en la conferencia de prensa. Los jugadores saben que tienen que dar el máximo para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

El Tri jugará contra Panamá a las 7:00 de la noche (hora del centro de México). Después viajarán para el segundo amistoso contra Bolivia. La afición está atenta a estos encuentros para ver el desempeño de los nuevos talentos. La Selección busca dejar una buena imagen y construir un equipo sólido para la Copa del Mundo.

