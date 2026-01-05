Javier Aguirre defiende concentración de 40 días rumbo al Mundial 2026

Aguirre justifica concentración prolongada

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, explicó la estrategia detrás de la concentración de 40 días previa al Mundial 2026.

El “Vasco” señaló que el objetivo principal es la adaptación física a la altura de 2,240 metros. Este factor afecta tanto a jugadores locales como a los que juegan en Europa.

La importancia de la preparación

Aguirre destacó que la preparación será clave para que los futbolistas lleguen en buenas condiciones al torneo.

“La adaptación a la altura es fundamental con tiempo”, afirmó.

Además, reconoció que deberá negociar con clubes europeos para contar con sus jugadores lo antes posible. Sin embargo, aclaró que respetará los descansos obligatorios que la FIFA establece tras el final de las ligas.

El respaldo de los dueños de la Liga MX

El estratega comentó que, junto con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, visitó a los 18 dueños de clubes.

Todos firmaron un acuerdo de apoyo total a la Selección Nacional.

“Está clarito, apoyo total e incondicional a la selección nacional, punto, y está firmado”, aseguró.

Este compromiso fue ratificado en una junta de dueños. Por lo tanto, los equipos liberarán a sus jugadores para la concentración.

Una preparación inédita

La concentración de 40 días forma parte de un plan más amplio.

Incluye ocho partidos de preparación antes del debut mundialista el 11 de junio de 2026.

Además, México tendrá más juegos de preparación que cualquier otra selección. La Copa Oro 2025 servirá como ensayo competitivo.

La meta es clara: superar el histórico “quinto partido” y alcanzar al menos los cuartos de final. Aguirre lo ha calificado como una “obligación nacional”.

La estrategia de Javier Aguirre refleja la magnitud del reto que enfrenta el fútbol mexicano.

La concentración prolongada, la adaptación a la altura y el respaldo de los clubes son pilares del plan.

