Javier “Chicharito” Hernández rompe en llanto tras anotar con Chivas: ¿su último gol como profesional?

Gol, lágrimas y ovación en el Akron

Javier “Chicharito” Hernández vivió una noche llena de emociones en el Estadio Akron. El delantero mexicano volvió a marcar con las Chivas y, tras el gol, rompió en llanto. Su reacción conmovió a la afición, que interpretó el momento como una posible despedida.

A sus 37 años, el retiro del máximo goleador histórico de la selección mexicana parece cada vez más cercano.

Celebración con sabor a despedida

Hernández, visiblemente conmovido, celebró entre aplausos y cánticos de los aficionados. La emoción no solo fue por el gol, sino por la posibilidad de que sea el último tanto con el equipo de sus amores, con el que debutó profesionalmente en 2006.

Después del encuentro, “Chicharito” compartió un video en redes sociales. En él, expresó su felicidad por haber aportado al equipo y reconoció el gran momento de su compañero “Hormiga” González, a quien calificó como uno de los jugadores más destacados del torneo.

Un cierre emotivo para una carrera legendaria

Durante su segundo ciclo con Guadalajara, Hernández ha disputado 18 partidos oficiales y marcado tres goles, en medio de un proceso complicado por lesiones y altibajos físicos.

Este gol, sin embargo, significó más que una cifra. Fue un desahogo, una muestra de orgullo y quizá, un adiós anticipado. Si se trata de su último tanto con el Rebaño Sagrado, quedará como un cierre emotivo para uno de los máximos ídolos del fútbol mexicano.