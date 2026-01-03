Milei celebra anuncio de Trump sobre Maduro y exhibe fractura política en América Latina

La reacción del presidente argentino Javier Milei al anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro añadió un nuevo frente político a la crisis venezolana, al mostrar una alineación explícita con Washington DC en uno de los episodios más delicados para la región en los últimos años.

El mandatario argentino utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje que celebraba la versión ofrecida por el presidente de Estados Unidos, en la que se afirma que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras una operación militar, un gesto que rápidamente generó repercusiones dentro y fuera de Argentina.

La expresión elegida por Milei, cargada de consignas asociadas a su proyecto político, fue interpretada como una validación directa de la narrativa estadounidense, en contraste con otros gobiernos latinoamericanos que han optado por llamados a la cautela, al diálogo o a la activación de organismos multilaterales.

El posicionamiento del jefe del Estado argentino se produce en un contexto regional profundamente polarizado, donde la crisis venezolana ha vuelto a dividir a los gobiernos entre quienes respaldan abiertamente la presión de Estados Unidos y quienes denuncian una agresión a la soberanía de Caracas.

La publicación de Milei coincidió con horas de confusión informativa, detonaciones reportadas en territorio venezolano y acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas, lo que amplificó el impacto político de cualquier pronunciamiento presidencial en la región.

El respaldo público de Argentina a la versión de Trump refuerza el giro diplomático del gobierno de Milei, que desde su llegada al poder ha marcado distancia con los regímenes de izquierda latinoamericanos y ha priorizado una relación estrecha con Estados Unidos y sus aliados.

Este mensaje también tensiona el equilibrio regional, al introducir una voz celebratoria en medio de denuncias de ataques, llamados a la ONU y advertencias sobre una posible escalada militar con consecuencias humanitarias.

La postura argentina, expresada sin matices ni condicionantes, confirma que la crisis venezolana ya no solo se libra en el terreno militar y diplomático, sino también en el simbólico, donde cada declaración presidencial redefine alianzas y profundiza la división política continental.

