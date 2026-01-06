Jay de la Cueva y la vez que, con solo 5 años, sustituyó a El Tri en una tocada

La trayectoria de Jay de la Cueva, reconocido músico mexicano y figura clave de bandas como Moderatto y Molotov, comenzó mucho antes de lo que muchos imaginan. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el artista recordó una de las anécdotas más curiosas de su infancia: con tan solo cinco años, subió a tocar la batería en un concierto cuando El Tri no llegó a presentarse, cumpliendo así un inesperado momento en su carrera temprana.

El episodio ocurrió en el Teatro Lírico, durante un evento en el que estaban anunciadas varias bandas —entre ellas Botellita de Jerez y El Tri, la emblemática agrupación de Alex Lora. Sin embargo, ante la ausencia de El Tri en el escenario y la preocupación por el público, el padre de Jay, Javier de la Cueva, alentó a su hijo a tomar su lugar.

El propio Jay relató que, aunque sus compañeros músicos estaban incrédulos por la idea de subir al pequeño, finalmente accedieron y lo animaron a tocar. Debido a su corta estatura, la batería tuvo que ser ajustada para él, y el niño se presentó tocando de pie antes de que le permitieran sentarse para continuar su interpretación.

“No llegaba El Tri a tocar… mi papá dijo ‘vamos a armar un palomazo y que Jay se suba’… yo tenía entre cinco o seis años, como las baterías me quedaban bastante grandes, tenía que tocar parado… pero esa vez la acomodaron a mi medida”, contó Jay de la Cueva en la entrevista.

La pasión por la música ya se manifestaba en Jay desde muy pequeño. Su madre, doña Lolita, solía relatar cómo el futuro músico reaccionaba al sonido del piano de su padre agarrando utensilios de cocina para imitar ritmos, incluso antes de cumplir los tres años. Fue esa conexión natural con la música la que motivó a su padre a comprarle una batería y permitirle presentarse en shows junto a los grupos con los que él tocaba.

Este episodio es uno de los primeros indicios del talento con el que Jay ha construido una carrera sólida en el rock nacional, y que lo ha llevado a colaborar y participar en una variedad de proyectos musicales a lo largo de décadas.

La historia del “Baby rock” que debió improvisar sobre el escenario en lugar de una leyenda del rock mexicano sigue siendo un momento entrañable y revelador del origen de una de las figuras más versátiles de la escena musical nacional.

