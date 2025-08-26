JC Chávez Jr., el boxeador reaparece entrenando tras libertad condicional

El Boxeador JC Chávez Jr. reapareció este lunes en redes sociales mostrando imágenes de su entrenamiento en un gimnasio de Hermosillo, tras obtener libertad condicional luego de ser deportado desde Estados Unidos. El hijo de Julio César Chávez enfrenta un proceso legal, pero un juez le permitió continuar fuera de prisión bajo medidas restrictivas.

El púgil de 39 años fue trasladado al Cefereso de Hermosillo, aunque el juez de la causa determinó que podía enfrentar su proceso bajo libertad condicional, siempre que cumpliera con prohibiciones como no salir del país y firmar periódicamente ante la autoridad.

En los videos difundidos, JC Chávez Jr. se mostró activo en el Coliseo Boxing Gym, recinto donde ya había trabajado en anteriores ocasiones. Las imágenes lo presentan realizando rutinas de entrenamiento, golpeando el saco y practicando con la pera, como parte de su preparación física.

La defensa del Boxeador indicó que su permanencia en Hermosillo obedece al cumplimiento de las medidas impuestas, mientras que la Fiscalía mantiene abiertas las acusaciones en su contra.

JC Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos tras enfrentar problemas migratorios y estar bajo investigación por presuntos vínculos con delincuencia organizada y tráfico de armas.

A su llegada a México, el Boxeador fue ingresado en prisión preventiva en el Cefereso, pero posteriormente se le concedió la libertad condicional, con un plazo de tres meses para que se amplíe la investigación.

El proceso legal establece que deberá firmar periódicamente y no podrá salir del país mientras se desarrollan las indagatorias en su contra.

En las imágenes difundidas se aprecia que, pese a las restricciones, JC Chávez Jr. busca mantenerse en forma a través del entrenamiento, mostrando disciplina en el gimnasio y procurando enfocarse en su preparación física.

El hijo de Julio César Chávez sigue bajo investigación, y aunque no enfrenta actualmente la prisión, la determinación del juez mantiene en curso un proceso que definirá su situación en los próximos meses.