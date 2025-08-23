JC Chávez Jr gana amparo en Hermosillo, no podrá ser incomunicado

El pugilista mexicano JC Chávez Jr. ganó un amparo que le permitirá mantenerse en comunicación con su familia mientras enfrenta un proceso judicial en México. El hijo del campeón mundial, Julio César Chávez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, tras haber sido extraditado desde Estados Unidos el pasado 18 de agosto.

El recurso legal fue concedido por la jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero, quien suspendió las medidas que mantenían al boxeador incomunicado. De esta forma, podrá tener contacto con sus familiares mientras se define su situación jurídica.

El caso de JC Chávez Jr. se tornó más complejo tras su arresto en Estados Unidos, desde donde fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas. Una vez en el país, fue ingresado en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el expediente, el exboxeador será presentado nuevamente ante un juez de control este sábado, en una audiencia donde se determinará si es vinculado a proceso por delincuencia organizada o si podrá continuar su proceso en libertad.

Sin embargo, por razones de seguridad, las autoridades solicitaron que dicha audiencia se lleve a cabo mediante videollamada, evitando así el traslado de más de 40 kilómetros desde el Cefereso hacia la sala de juicios orales. El trayecto atraviesa zonas dominadas por facciones del Cártel de Sinaloa, lo que representa un riesgo para el acusado y para los elementos encargados de la custodia.

Un documento oficial dirigido al juez Enrique Hernández Miranda confirma que la directora del penal solicitó formalmente que el proceso se realice desde las instalaciones del Cefereso, a través de medios electrónicos, como medida de protección tanto para el detenido como para el personal de seguridad.

Cabe recordar que JC Chávez Jr. fue detenido a inicios de julio en Estados Unidos por ingresar ilegalmente a ese país y fue señalado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Posteriormente, fue extraditado y encarcelado en territorio mexicano, donde permanece bajo custodia preventiva.