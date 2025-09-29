VIDEO: Participante del programa Jovenes Contruyendo el Futuro comparte su experiencia en CPS Media

A partir del 1 de octubre, los medios de comunicación TV Mar, Radiante y Tribuna de México se integran como Centros de Trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), ofreciendo a jóvenes la oportunidad de formarse en comunicación, producción y medios digitales.

El área de noticias y producción de CPS Media es una de las más atractivas, ya que los jóvenes pueden aprender de primera mano cómo se crean, editan y transmiten los programas informativos.

Naiara Reyes, participante del programa JCF, comparte su experiencia como joven aprendiz en la cabina de televisión:

“Estoy en el equipo de producción de noticias y programas. Desde aquí lanzamos todas las notas y cortinillas que ven en televisión, manejamos las pantallas de las cámaras y el switcher para los cambios en vivo. Ha sido una oportunidad muy padre para aprender, conectar con el área de conducción y formación, y vivir la experiencia completa de un medio profesional. Si quieres ser parte, aprovecha esta oportunidad”.

Por otro lado, Yahaira Hernández, jefa de Operaciones Técnicas y productora del programa Que Siga la Banda, invitó a los jóvenes a conocer la producción detrás de cámaras:

“En esta área podrán aprender todo lo que sucede detrás de una producción televisiva. Si quieren participar en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, son cordialmente invitados a CPS Media”.

Por su parte, Héctor Vélez, productor de noticias, explicó las habilidades que los aprendices podrán desarrollar:

“Aquí podrán aprender a editar noticias en video y audio, escribir guiones para reportajes y conocer toda la producción de noticias. Los que quieran participar pueden acercarse a CPS Media, que es un centro receptor de JCF, y formarse no solo en televisión, sino también en radio y producción de noticias en Baja California Sur”.

Con esto, CPS Media ofrece a los jóvenes una experiencia práctica en producción televisiva, combinando aprendizaje técnico, creatividad y trabajo en equipo en un medio profesional.

LEER MÁS: El equipo de TV Mar, Radiante y Tribuna de México se suman a Jóvenes Construyendo el Futuro

¿Cómo puedo participar?

Para participar, los jóvenes deben tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando y registrarse en el portal oficial de JCF.

En el registro deberán crear un perfil, subir sus datos personales y documentos, y después podrás elegir como Centro de Trabajo a CPS MEDIA y a través de este grupo te podras unir a TV Mar, Radiante o Tribuna de México.

Para más información sobre el proceso de vinculación, requisitos o dudas sobre el programa, manda un correo a stephany.ruiz@cps.media o a aaron.soto@cps.media y te guiaremos paso a paso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.