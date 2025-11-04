Jeep implicado en accidente del Malecón de La Paz habría sido localizado

El presunto Jeep involucrado en el Accidente Malecón de La Paz, ocurrido la madrugada del 3 de noviembre, habría sido localizado dentro de un predio en la colonia Agua Escondida, según informó en redes sociales la plataforma “El Reportero Urbano”. Las autoridades esperan una orden de cateo para ingresar al lugar y confirmar si se trata del vehículo que causó el percance.

El aparatoso accidente, registrado sobre el Paseo Álvaro Obregón esquina con 16 de Septiembre, dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas dos jóvenes que permanecen hospitalizadas con heridas de consideración. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un automóvil perdió el control y arrolló a un grupo de jóvenes que se encontraba sobre la banqueta del malecón.

De acuerdo con testigos presenciales y videos difundidos en redes sociales, el accidente se originó cuando un Jeep color gris impactó contra un Toyota Corolla blanco, lo que provocó que este último se proyectara hacia la banqueta y arrollara a las personas que se encontraban en una mesa frente a un bar de la zona.

Tras el impacto, el conductor del Jeep habría huido con rumbo desconocido, dejando tras de sí la escena del Accidente Malecón. A pesar del operativo desplegado por la policía municipal, no se logró ubicar el vehículo en las primeras horas posteriores al siniestro.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, desmintió las versiones que circulan en redes sociales y que vinculan a un familiar suyo con los hechos. El mandatario estatal calificó como “totalmente falsa” la información difundida, e insistió en que las autoridades deben actuar con responsabilidad y transparencia.