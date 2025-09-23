Nombran a nueva jefa editorial en la UABCS para reforzar divulgación científica

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha puesto en marcha un plan para dar un impulso renovado a su producción de libros y publicaciones con la designación de Andrea Isabel Villarreal Ojeda como la nueva jefa del Departamento Editorial.

Este nombramiento, realizado por el rector Dante Salgado González, es una pieza clave en la estrategia de la institución para fortalecer su presencia en los ámbitos local, nacional e internacional.

Villarreal dará continuidad a los proyectos existentes y, al mismo tiempo, inyectar una nueva dinámica que amplíe el impacto del conocimiento generado en la casa de estudios.

Además, se comprometió a trabajar para que las obras de investigación, académicas y culturales de la UABCS lleguen a un público más amplio y tengan una mayor repercusión en la sociedad.

Una visión renovada para el conocimiento universitario

Al asumir el cargo, Andrea Villarreal agradeció la confianza depositada en ella y delineó sus principales ejes de trabajo.

Entre sus prioridades se encuentra la ampliación del catálogo editorial universitario y la diversificación de los formatos de publicación, una medida que busca adaptar los contenidos a las nuevas formas de consumo de información.

Plataforma para la cultura y la ciencia

Durante el acto de nombramiento, el rector Dante Salgado González destacó el rol estratégico del Departamento Editorial.

Lo describió como una instancia fundamental no solo para dar visibilidad al conocimiento que se genera en la universidad, sino también como un motor para el fomento de la cultura y la divulgación científica.

Finalmente, subrayó su importancia en la preservación del valioso patrimonio académico de la institución.