Jefe principal de Cybertruck renuncia a Tesla tras caída en ventas

Siddhant Awasthi, el ejecutivo de Tesla y principal ingeniero encargado de convertir la fantasía del Cybertruck en una camioneta legal para la calle, culminó su servicio de ocho años con su reciente renuncia. Su salida ocurre justo cuando el vehículo de acero inoxidable enfrenta su camino más complicado hasta ahora.

La salida de Awasthi coincide con una dura realidad industrial en el mercado que confronta la promesa original del vehículo. Las matriculaciones del Cybertruck en Estados Unidos cayeron bruscamente alrededor de un 63% interanual en el tercer trimestre, situándose cerca de 5,400 unidades.

Para un camión que fue construido para ser “indestructible”, el Cybertruck ha parecido bastante frágil este año. A la disminución en la demanda se suman múltiples y serios retiros masivos por fallas.

¿Es el Cybertruck un experimento de alto costo con fallas sin resolver?

La camioneta, revelada inicialmente con gran arrogancia en 2019, se ha transformado en un notable dolor de cabeza de fabricación y una significativa carga financiera para Tesla. El Cybertruck se asemeja ahora a un experimento de alto costo que arrastra defectos sin resolver, como un peso excesivo y un alcance limitado.

La acumulación de inventario ha provocado que Tesla implemente descuentos de manera discreta en sus salas de exhibición. Estas rebajas, que varían entre 3,000 y 10,000 dólares, sugieren que la empresa necesita liquidar el stock antes que reforzar la narrativa de alta demanda.

Awasthi no proporcionó una razón detallada sobre su decisión de dejar la compañía en este punto crítico. En su mensaje de despedida en LinkedIn, solo expresó confianza en que Tesla “logrará su próxima gran misión”.

¿Quién quedará a cargo del Cybertruck tras la salida de Awasthi?

La renuncia de Awasthi resuena con una ola más amplia de salidas de ingenieros sénior que ha afectado a Tesla este año. Otros ingenieros clave ligados a programas de software y robótica también han abandonado la empresa.

La siguiente persona que asuma la dirección del programa heredará mucho más que solamente modelos CAD y tareas de línea de fábrica. Tendrá la misión de intentar salvar la fe en un producto cuya promesa de invulnerabilidad ahora parece seriamente vulnerable ante la realidad industria.