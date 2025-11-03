Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis

A través de redes sociales la actriz Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis. En una imagen de Instagram en blanco y negro, se aprecia que ella lo abraza por la espalda y el pie de foto dice “Feliz Cumpleaños mi amor, te valoro”.

Los rumores del noviazgo se venían filtrando desde el verano, sin embrago Jennifer Aniston, de 56 años ha sido tradicionalmente muy reservada con su vida amorosa desde su divorcio en 2018 de Justin Theroux.

En julio pasado se les vio juntos en Mallorca, lo que despertó rumores de cita vacacional;los reportes indican que ambos fueron presentados por amigos en común y que la amistad fue el primer paso antes de que surgiera algo romántico.

En el mundo del espectáculo, Aniston, icono mediático que durante años fue asociada a relaciones de alto perfil, como su matrimonio con Brad Pitt o el noviazgo muy ventilado con Theroux, parece encaminarse hacia un perfil más silencioso, ya que Curtis es conocido como coach de vida.

Aniston no había hecho pública su relación con Curtis hasta ahora, aunque éste la acompañó al estreno de la cuarta temporada de la serie ‘The Morning Show’ en septiembre.

Para la industria del entretenimiento, esta noticia también tiene implicaciones: la imagen pública de Aniston se reinventa. No es sólo la actriz de la icónica serie Friends, sino una mujer madura que decide cuándo y cómo compartir su intimidad, que elige un compañero fuera del circuito tradicional de “estrellas” y que asume su historia en público cuando lo considera oportuno.