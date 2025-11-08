Jennifer Lawrence es criticada por no usar “coordinador de intimidad” en escenas con Robert Pattinson

La actriz Jennifer Lawrence desató críticas al no usar coordinador de intimidad en una escena con el actor Robert Pattinson durante el rodaje de su más reciente filme, Matate amor.

Lawrence explicó que no utilizó un coordinador de intimidad porque se sintió segura con él y confiaba en su profesionalismo, lo que, según dijo, hizo innecesaria la presencia de dicho especialista.

Sus declaraciones han suscitado un debate sobre la relevancia de los coordinadores de intimidad en la industria del cine, sobre hasta qué punto dicho rol es imprescindible, o si la confianza mutua entre actores puede reemplazarlo sin comprometer la seguridad.

Otros comentarios aplauden su franqueza y su descripción de un entorno de rodaje basado en la confianza.

Los coordinadores de intimidad fueron establecidos por el gremio SAG-AFTRA como figuras clave para mediar entre actores y producción en escenas con desnudez o contenido sexual, se han vuelto parte del estándar profesional en Hollywood para proteger tanto a intérpretes como al equipo técnico.

El proyecto en el que Jennifer Lawrence y Robert Pattinson trabajan juntos corresponde a un psicodrama dirigido por Lynne Ramsay, centrado en una madre primeriza, interpretada por Lawrence, cuya salud mental se deteriora, mientras su pareja, Pattinson, la acompaña con creciente preocupación e impotencia.