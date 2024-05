Revelan que Jeremy Renner murió temporalmente tras accidente con quitanieves

Michael Beach, un amigo de Jeremy Renner, reveló detalles del incidente que tuvo el actor a principios de 2023 cuando fue arrollado por un quitanieves en Nevada. Según contó, el histrión de 57 años, murió clínicamente por unos minutos.

Fue en una entrevista para Russ Milheim de The Direct que Michael habló sobre el estado de salud de la superestrella de Marvel y reveló que el accidente que ocurrió el 1 de enero de 2023, cuando el también productor estadounidense intentaba ayudar a su sobrino a liberar su vehículo de la nieve, no solo lo dejó con 38 huesos rotos, sino que hizo que su corazón dejara de latir temporalmente.

Asimismo, reveló que el artista que le da vida a Hawkeye en las películas de Marvel sufrió de traumatismo contuso en el pecho, así como ocho costillas rotas, ambos tobillos rotos y el hombro derecho roto. Motivo por el que fue hospitalizado durante más de dos semanas y actualmente enfrenta una larga rehabilitación.

“Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Me refiero a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo.”, aseguró Beach.