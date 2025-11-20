Jerry Summers renuncia a OpenAI por escándalo de Jeffrey Epstein

OpenAI, una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes del mundo, se encuentra en medio de una profunda crisis institucional. Esta situación se produce por la renuncia de Jerry Summers, uno de sus miembros más prominentes de la junta directiva, en un momento de gran presión pública.

La decisión de Summers ocurrió después de que su nombre saltara a los titulares por su conexión con el controversial escándalo de Jeffrey Epstein. El directivo confirmó su renuncia a la junta de OpenAI en un comunicado para Business Insider, indicando que estaba en consonancia con su retiro de otros compromisos públicos.

El detonante de esta controversia fue la publicación de más de 20.000 documentos, obtenidos del patrimonio de Epstein, por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Estos archivos revelaron correspondencia personal entre Summers y Epstein que se extendía hasta el 5 de julio de 2019.

¿Qué conversaban Jerry Summers y Jeffrey Epstein?

Los comentarios que resultaron ser la condena para Summers fueron aquellos en los que reveló a Epstein su opinión sobre las mujeres. Summers escribió varias bromas sobre la inteligencia de todas las personas del género femenino.

Adicionalmente, lamentó que los hombres puedan afrontar consecuencias negativas para su carrera si “coquetean” con mujeres en el trabajo. Más allá de lo controversial, la naturaleza de los intercambios también fue notablemente personal.

Los correos muestran que Summers pedía consejo romántico a Epstein de forma regular. Epstein incluso respondió a estas peticiones, asegurando que era un “compañero de conquista”

En marzo de 2019, ambos debatieron si Summers debía enviar una declaración de amor escrita a una mujer de su interés. Epstein le advirtió que hacerlo sería de “mal gusto” argumentando que una nota no reflejaría la profundidad de sus sentimientos.

¿El escándalo le costó a Summers su puesto en Harvard y los medios?

Las respuestas a la aparición de estos correos no se hicieron esperar, siendo la demócrata Elizabeth Warren una de las voces más fuertes. La senadora de Massachusetts declaró que Summers había demostrado un “juicio monumentalmente malo”.

Ante la presión pública, la Universidad de Harvard respondió anunciando que iniciaría una “exhaustiva investigación”. Summers, quien inicialmente dijo que continuaría enseñando, finalmente anunció que no completaría el semestre.

Debido a esto, el directivo se vio forzado a tomar un “descanso” de su cargo como director del Centro Mossavar-Rahmani. Las consecuencias del escándalo llegaron a cruzar el océano Atlántico.

Summers también anunció su renuncia al puesto que ocupaba en la junta asesora internacional del Banco Santander. Además de sus puestos académicos y de banca, Summers perdió sus plataformas mediáticas.

El New York Times mencionó que no renovará su contrato como periodista de opinión. Bloomberg confirmó que dejará de contar con Summers como colaborador remunerado tras el escándalo.