¿Quién es Jesús Alfredo “Alfredillo” Guzmán y por qué EE. UU. ofrece 10 MDD por él?

La agencia U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) anunció este miércoles una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades estadounidenses lo consideran armado y peligroso, miembro de los “Chapitos”, quienes heredaron la dirección del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre.

¿Quién es Jesús Alfredo Guzmán?

Jesús Alfredo Guzmán Salazar nació en 1986 en Zapopan, Jalisco. Es hijo de María Alejandrina Salazar, primera esposa de El Chapo, y medio hermano de Ovidio Guzmán López. Se presume que, junto con su hermano Iván Archivaldo, conocido también como “El Chapito”, controla parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Desde 2018, Alfredillo figura en la lista de los 10 más buscados por la DEA, acusado de conspiración para poseer y distribuir drogas, así como de la importación y exportación de sustancias controladas.

Documentos judiciales de 2016 revelaron que Jesús Alfredo coordinaba la entrega de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, así como el regreso de efectivo derivado de la venta de drogas. Su participación indirecta permitió a la DEA obtener información inédita sobre El Chapo, incluyendo grabaciones y detalles de operaciones del cártel.

En agosto de 2016, Jesús Alfredo fue secuestrado junto a su hermano Iván y otras cuatro personas en Puerto Vallarta por presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras varios días, todos fueron liberados, según confirmaron familiares y fuentes de la DEA.

¿Cómo colaborar con las autoridades?

El ICE pidió que cualquier información que conduzca al arresto de Jesús Alfredo Guzmán sea reportada al 520-335-7315. La recompensa de 10 millones de dólares refleja la importancia de su captura para combatir el narcotráfico.

