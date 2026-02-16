Jesús Medina se estrena como goleador en México durante el Clausura 2026

El mediocampista paraguayo, Jesús Medina, vivió una jornada memorable en la Liga MX al registrar su primer gol oficial en territorio mexicano. Durante el encuentro correspondiente al torneo Clausura 2026, el refuerzo potosino logró vencer las redes rivales, consolidando su adaptación al esquema táctico del equipo tras su llegada procedente del fútbol europeo.

El gol de Jesús Medina llegó en un momento clave del partido, permitiendo que el Atlético San Luis tomara ventaja en el marcador. La anotación se produjo tras una jugada colectiva que el sudamericano finalizó con un remate preciso, demostrando la calidad técnica que lo llevó a destacar previamente en la MLS con el New York City FC y en la liga de Rusia con el Spartak de Moscú.

Con esta anotación, el volante de 28 años comienza a retribuir la confianza de la directiva potosina. Desde su arribo a la institución, Jesús Medina ha sido una pieza constante en las alineaciones titulares, aportando visión de juego y ahora capacidad goleadora, factor que el cuadro de San Luis Potosí necesitaba para escalar posiciones en la tabla general.

La llegada de futbolistas con experiencia internacional como Jesús Medina responde a la estrategia del Atlético San Luis por profesionalizar su plantilla y competir directamente con los clubes de mayor presupuesto en México. El paraguayo se suma a la lista de goleadores extranjeros que han dejado huella en el Estadio Alfonso Lastras, buscando emular lo hecho por compatriotas suyos en temporadas pasadas.

Estadísticamente, el Atlético San Luis ha mostrado una mejoría en la generación de oportunidades ofensivas desde que el mediocampista tomó el mando de la zona creativa. Según datos de rendimiento, la efectividad de pases en el último tercio del campo ha incrementado un 15% desde su integración, lo que augura un cierre de torneo competitivo para los dirigidos por el cuerpo técnico tunero.

Tras este debut goleador, se espera que el protagonismo de Jesús Medina en la liga local continúe en ascenso. El próximo reto para la escuadra potosina será mantener la consistencia defensiva para capitalizar el buen momento que atraviesa su ofensiva, liderada ahora por el talento del jugador guaraní, quien ya se perfila como uno de los referentes del club para este 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/