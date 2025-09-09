Jezzini reaparece en Venga La Alegría como “Zinni” tras hipnosis espiritual

Después de semanas de incertidumbre y especulaciones sobre su paradero, el influencer regiomontano Jezzini sorprendió a la audiencia al reaparecer en el programa Venga La Alegría. Sin embargo, lo hizo con un giro inesperado: presentó una nueva identidad bajo el nombre de “Zinni”, asegurando que este cambio surgió tras vivir una experiencia de hipnosis.

Vestido con un overol, playera blanca y una peluca oscura, Jezzini explicó que la hipnosis fue parte de un proceso personal para dejar atrás hábitos dañinos y reencontrarse consigo mismo. “En ese momento escuché una voz que me dijo: Zinni despierta, atrévete a hacer lo que siempre quisiste hacer”, declaró durante la transmisión en vivo.

Lee más: Comerciantes mexiquenses traen el color patrio a La Paz

El creador digital adelantó que su transformación marcará el inicio de una nueva faceta artística, con la música como eje central. Incluso reveló que en las próximas horas presentará su primer tema, el cual calificó como su “Big Bang”, en alusión a un renacer creativo.

Reacciones divididas

La entrevista no pasó desapercibida y generó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos fans celebraron su valentía para reinventarse, otros lo criticaron por lo que consideran una estrategia mediática.

Entre los mensajes más destacados se leyeron:

“Nos encanta esta nueva versión de ti, Zinni. Siempre apoyándote.” “La entrevista fue intensa, pero qué bueno que regresaste con música.” “No hacía falta tanta actuación, pero igual estaremos al pendiente.”

Pese a las opiniones divididas, la aparición de Jezzini ahora como Zinni lo posicionó nuevamente en el centro de la conversación digital. Con millones de seguidores atentos, su nueva etapa genera expectativa y promete ser una de las más comentadas del mundo del entretenimiento en México.