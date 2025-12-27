Jiménez alcanza histórica marca goleadora en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez, figura del Fulham FC, sigue dejando su huella en la Premier League inglesa tras alcanzar 63 goles en la máxima categoría del fútbol inglés, cifra con la que igualó al exjugador Alexis Sánchez en el listado de máximos goleadores latinoamericanos de la competición.

El tanto que le permitió igualar esa marca histórica llegó este sábado 27 de diciembre de 2025, cuando Jiménez anotó el gol definitivo con un cabezazo en el minuto 85 ante el West Ham United, resultado que selló la victoria de su equipo como visitante y reforzó el buen cierre de año para Fulham en la liga.

Con su anotación, Jiménez no solo sumó tres puntos importantes para su equipo, sino que también escaló posiciones en el listado de goleadores latinoamericanos en la historia de la Premier League, donde se coloca en un empate con Alexis Sánchez y se acerca aún más a otros referentes como Luis Suárez.

Este nuevo hito se suma a la destacada trayectoria de Jiménez en el fútbol inglés, donde ha sido una pieza clave tanto con Wolverhampton Wanderers como ahora con Fulham, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más efectivos en el extranjero.

El delantero buscará superar esta cifra histórica en los próximos encuentros, continuando su legado en una de las ligas más competitivas del mundo.

