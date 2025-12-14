Jinete mexicano conquista el primer lugar en concurso de salto en Estados Unidos

Victoria en Wellington

Wellington, Florida.– El Mayor de Caballería de Estado Mayor Fernando Parroquín Delfín se alzó con el primer lugar en la categoría Open Jumper 1.35 metros del Concurso Nacional de Salto “Holliday Festival II Horse Show”, celebrado el pasado 12 de diciembre de 2025 en Estados Unidos.

Montando a su caballo “Fortaleza”, el jinete mexicano demostró precisión, técnica y disciplina en una competencia que reunió a destacados exponentes de la equitación internacional.

Reconocimiento institucional

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional felicitaron públicamente al Mayor Parroquín Delfín, subrayando que este triunfo refleja la dedicación y compromiso de los integrantes del Instituto Armado, quienes además de servir a la nación, ponen en alto el nombre de México en escenarios deportivos internacionales.

Trayectoria y disciplina

La participación de militares mexicanos en competencias ecuestres forma parte de una tradición que combina entrenamiento táctico con práctica deportiva.

El resultado obtenido en Florida reafirma la capacidad de los jinetes nacionales para competir en certámenes de alto nivel, donde la precisión y el trabajo en equipo entre jinete y caballo son determinantes.

Lee más: FIFA entregará el premio The Best este martes en Doha

México en el escenario internacional

El triunfo del Mayor Parroquín Delfín no solo representa un logro personal, sino también un símbolo de orgullo nacional, al mostrar que la disciplina militar y la pasión por el deporte pueden converger en resultados que trascienden fronteras.

Con este reconocimiento, México suma un nuevo capítulo en la historia de la equitación y fortalece su presencia en competencias ecuestres internacionales.