Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declarará culpable en tribunal de Illinois

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López , conocido como “El Güero Moreno”, y uno de los llamados “Chapitos”, confirmó su decisión de declararse culpable ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, el próximo lunes 1 de diciembre de 2025. Esta audición, inicialmente prevista como procedimiento ordinario, ha sido oficialmente modificada a una “audiencia de cambio de declaración de culpabilidad”, según documentos judiciales recientes.

Guzmán López enfrenta al menos un cargo de narcotráfico, además de acusaciones por crimen organizado, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Se convierte así en el segundo heredero directo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en admitir responsabilidad ante la justicia estadounidense, después de que su hermano Ovidio Guzmán López lo hiciera en julio de este año.

El contexto de esta declaración remite a la detención de Guzmán López en julio de 2024, realizada en un aeródromo en Nuevo México, durante un operativo de las autoridades estadounidenses. En ese momento, su captura fue calificada por la defensa del histórico capo como un traslado forzado, un supuesto secuestro, de su cliente hacia Estados Unidos.

Desde entonces, el caso ha atravesado múltiples aplazamientos: la audiencia inicial fue pospuesta en al menos dos ocasiones antes de fijar la fecha definitiva del 1 de diciembre.

Las autoridades estadounidenses han considerado la confesión de Guzmán López como un avance clave en su estrategia para desmantelar las redes criminales del Cártel de Sinaloa.

Expertos en seguridad señalan que este tipo de acuerdos similares al logrado por su hermano Ovidio pueden implicar cooperación con fiscales federales, lo que podría derivar en nuevas capturas o desarticulaciones de células delictivas.

El anuncio de la culpabilidad de Joaquín Guzmán López no sólo sacude al núcleo de lo que alguna vez fue la estructura de poder del Cártel de Sinaloa, sino que también envía un mensaje de la presión internacional sobre el narcotráfico pesado mantiene su curso.