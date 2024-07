Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” se declara inocente en Estados Unidos

Durante su primera audiencia ante autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, se declaró inocente de todos los delitos que se le imputan y que están relacionados con el crimen organizado.

Guzmán López se presentó ante un juez de la Corte de Distrito Norte de Illinois, en el estado de Chicago, donde se declaró no culpable de cargos como lavado de dinero o narcotráfico.

El reportero del medio Chicago Tribune, Jason Meisner, aseguró en sus redes sociales que durante la audiencia de este día no se permitieron teléfonos, además, no se hizo mención del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien acusa que fue “secuestrado” por parte de Guzmán López y así entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Joaquin Guzman Lopez’s lawyer Jeffrey Lichtman tells reporters:

“He’s not being accused of kidnapping. When the government accuses him, then I’ll take notice. When lawyers who are trying to score points with the media make accusations then I ignore that because it’s meaningless.”

— Jason Meisner (@jmetr22b) July 30, 2024